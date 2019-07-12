"Амкодор" планирует развивать товаропроводящую сеть в странах ЕС

Во время визита. Фото холдинга "Амкодор"

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Амкодор" реализует стратегию развития товаропроводящей сети в странах Европейского союза, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Холдинг посетила делегация чешской компании Stavebni Stroje Jicin s.r.o. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества по продвижению белорусской техники на рынках ЕС.

Гости побывали в Логойском лесхозе, где им продемонстрировали возможности форвардера "Амкодор 2661-01" и харвестера "Амкодор 2551" в условиях работы на лесосеке. На основном предприятии по выпуску техники для лесопромышленного комплекса "Амкодор-Логойск" они ознакомились с организацией серийного производства машин и применяемыми технологиями.

Холдинг "Амкодор" объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-

Фото холдинга "Амкодор"