"АМКОДОР" поставил новую модель снегоуборочной техники в Турцию

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" поставил новый универсальный погрузчик "AMKODOR WLC12L1" в Эрзурум (Турция), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Новая машина предназначена для погрузки в транспортные средства не только снега, но и сколотого льда, предварительно собранного в валы и кучи. Машина оснащена передними и задними управляемыми колесами, что обеспечивает малые радиусы поворота и движение так называемым "крабовым ходом". К тому же она очень производительна - в час способна загрузить в автомобильный кузов до 430 куб.м снега и сколотого льда.

"В Турции, особенно в горных ее регионах, для борьбы со снежными заносами активно используется техника "АМКОДОР", которая уже достаточно хорошо известна на местном рынке. В частности, в восточных областях страны успешно эксплуатируются универсальные погрузочные машины "АМКОДОР 37" и универсальные погрузчики с бортовым поворотом "АМКОДОР 211Е", - отметили в пресс-службе. - Нет сомнений, что поставка новой модели снегоуборочной техники существенно повысит эффективность работы коммунальных служб Турции".

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-