"АМКОДОР" поставил очередной форвардер в Украину

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" поставил в адрес Бродовского лесного хозяйства (Украина) уже четвертый форвардер "АМКОДОР 2662-01", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Первая такая машина была поставлена в 2014 году, вторая - в 2016-м, третья - в 2018-м, и все они до сих пор получают только положительные отзывы", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отметили на предприятии, эксплуатация лесной техники "АМКОДОР" позволяет существенно нарастить и облегчить заготовки древесины на влажных и заболоченных лесосеках при уменьшении себестоимости работ.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-