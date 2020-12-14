"Амкодор" поставил погрузчики для МЧС России

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Амкодор-Брянск" поставило для МЧС России более 15 единиц техники, сообщили БЕЛТА в ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга".

Российское министерство получило фронтальные погрузчики "Амкодор 332В". Их можно использовать в том числе при проведении спасательных работ.

Комплектация погрузчиков позволяет обеспечить их эксплуатацию в разных климатических условиях. "К примеру, наличие предпускового подогревателя двигателя и утепление капота сделают борьбу со снежными заносами в Сибири вполне выполнимой задачей", - отметили на предприятии.

Как сообщили в пресс-службе, по требованию заказчика вся техника окрашена в белый цвет.-0-

Фото "Амкодор"