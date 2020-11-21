21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" поставил технику для строительства нефтепровода Гомель - Горки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Для строительства нефтепровода Гомель - Горки белорусские нефтяники приобрели спецтехнику: два форвардера Амкодор 2662. Специально для "Белоруснефти" в холдинге машины доработали и модернизировали", - рассказали в пресс-службе.

Оба форвардера дооснащены дополнительными платформами, на которых нефтяники разместили дизель-генераторные установки, сменные кассеты для газовых баллонов, сварочное и вспомогательное оборудование. На агрегатах установлены грузовые крюки. Амкодор 2662 также оснащен передним отвалом, что дает возможность в случае необходимости очистить и подготовить площадку для работ без дополнительной техники.

На предприятии отметили, что новые машины уже хорошо проявили себя в работе. По мнению специалистов "Белоруснефти", их отличает высокая производительность, проходимость и надежность.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-