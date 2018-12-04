"Амкодор" поставил в Уфу фронтальные погрузчики

4 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Шесть фронтальных одноковшовых погрузчиков "Амкодор-352" переданы городским районам Уфы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Данная поставка стала реализацией одного из первых контрактов недавно созданного в Уфе филиала официального дистрибьютора холдинга "Амкодор" в Приволжском федеральном округе России ООО "Амкодор-Спамаш" в рамках выполнения плана мероприятий по сотрудничеству между правительством Беларуси и правительством Башкортостана на 2016-2018 годы", - отметили в диппредставительстве.

В церемонии передачи техники приняли участие первый заместитель главы Администрации городского округа город Уфа Салават Хусаинов, руководитель отделения посольства Беларуси в Уфе Петр Балтрукович, руководство администраций районов Уфы, коммунальных и дорожных служб. Как сообщил Салават Хусаинов, потребности Уфы в дорожной и коммунальной технике еще значительны, и руководство города, рассматривая последующие закупки техники, будет иметь в виду высокое качество и надежность техники ОАО "Амкодор".

По словам уфимских специалистов, выбор пал на модель "Амкодор-352", так как она наиболее универсальна и оптимально подходит к условиям интенсивной многоплановой работы. Погрузчик позволяет полностью механизировать погрузочно-разгрузочные работы, выполнять землеройно-транспортные, строительно-монтажных, такелажные работы и может использоваться в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, в коммунальном и сельском хозяйстве, на вспомогательных работах в карьерах.-0-