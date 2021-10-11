11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" поставит очередную партию техники в Приморский край, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"АМКОДОР" принял участие в фестивале "Дни Республики Беларусь в Приморском крае", который прошел во Владивостоке. "В ходе мероприятия состоялись многочисленные контакты с представителями деловых кругов края. Заключен контракт на поставку очередных 15 единиц машин холдинга в адрес одной из хозяйствующих организаций. Кроме того, подписан еще один дилерский договор, уточнены потребности Приморья в специальных машинах "АМКОДОР" на 2022 год и объемы их поставок", - рассказали в пресс-службе.

Дистрибьютор холдинга по Дальневосточному федеральному округу ООО "АМКОДОР-Дормаш-ДВ" представило гостям фестиваля универсальный погрузчик "АМКОДОР-332С4" и провело презентацию продукции холдинга для всех отраслей промышленности.

Холдинг "АМКОДОР" - компания с 94-летней историей, которая объединяет 30 юридических лиц, в том числе 21 завод в Беларуси, России, Узбекистане и Литве. Предприятия интегрированы в единую технологическую цепь, где каждый участник специализируется на выпуске определенных деталей, узлов и агрегатов для внутреннего потребления. Уровень комплектации готовых машин элементами собственного производства достигает 85%. В линейке продукции - машины для сельского и лесного хозяйств, коммунальной и дорожно-строительной отраслей, логистического и топливно-энергетического комплексов и других сфер экономики. Всего в производственной линейке более 125 моделей и модификаций машин. Белорусская техника этого бренда работает в 40 странах.-0-