21 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. "Амкодор" поставит в Египет 50 машинокомплектов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга".

"Амкодор" подписал контракт на поставку 50 машинокомплектов в Египет. Их соберут на египетском танковом заводе №200", - отметили в пресс-службе. Как пояснили в холдинге, так будет реализован первый этап локализации производства техники "Амкодор" в Египте.

Подписан также меморандум о создании совместного предприятия. Оно будет выпускать технику для нужд сельского, коммунального хозяйств, строительства (в том числе дорожного) на базе Национальной организации военной промышленности Египта.

Холдинг "Амкодор" основан в 1927 году. Сегодня это одно из ведущих предприятий по производству специальной техники в Беларуси и странах СНГ. Предприятия акционерного общества ежегодно выпускают более 5 тыс. единиц специальных машин высокого технического уровня.-0-