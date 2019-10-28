"Амкодор" представил автогрейдер с системой автоматического управления

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Холдинг "Амкодор" представил автогрейдер, оснащенный системой 3D-нивелирования производителя Topcon (Япония), сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Строительная и дорожно-строительная отрасли в Беларуси и других странах СНГ автоматизированы в малой степени, и системы автоматического управления техникой (системы нивелирования) открывают новые возможности для строительных организаций", - отметили в "Амкодоре".

Фото холдинга "Амкодор"

Первый экземпляр был продемонстрирован на выставке, приуроченной к конкурсу профессионального мастерства дорожных строителей среди работников Минтранса.

Такая техника имеет систему контроля положения рабочего органа машины (отвала бульдозера или грейдера, ковша экскаватора, выравнивающей плиты асфальтоукладчика и т.п.) по высоте и уклону. Контроль обеспечивают расположенные на машине датчики и компьютер, который получает координаты автомобиля благодаря спутниковому оборудованию. Зная местонахождение и ориентацию машины, 3D-система вычисляет, какое положение должен занимать рабочий орган в конкретной точке проекта. Она же дает команду гидравлике привести рабочий орган в нужную позицию, при этом оператор машины может контролировать все происходящее.

Холдинг "Амкодор" объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического, топливно-энергетического комплексов. Является единственным на территории Беларуси производителем автогрейдерной техники.-0-