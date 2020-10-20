20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Амкодор" представил свою технику на выставке "Лесдревмаш-2020" в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

В Москве с 19 по 22 октября проходит 18-я Международная выставка "Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности "Лесдревмаш-2020". В ней принимают участие предприятия холдинга ООО "Амкодор-Онего" и ООО "Амкодор-Центр".

В качестве выставочного экспоната представлен форвардер "Амкодор 2662-01" производства ООО "Амкодор-Онего".

"Лесдревмаш" входит в пятерку лучших мировых выставок по деревообработке. Проводится с 1973 года. В нынешнем году в выставке принимают участие 372 компании из 27 стран.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-