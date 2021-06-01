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01 июня 2021, 10:33

"АМКОДОР" представит на "Белагро" около 30 единиц техники

Фото amkodor.by
Фото amkodor.by

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия холдинга "АМКОДОР" примут участие в международной специализированной выставке "Белагро-2021", которая пройдет с 1 по 5 июня в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

"АМКОДОР" и "АМКОДОР-СЕМАШ" представят серийную технику, а также новинки - всего около 30 единиц техники. Среди них универсальные погрузчики, полуприцепы, оборудование предпосевной и послеуборочной обработки зерна, навесное оборудование.

"Благодаря своей универсальности и многозадачности техника холдинга нашла применение во всех организациях сельского хозяйства, начиная от небольших фермерских хозяйств и заканчивая крупными агрохолдингами", - подчеркнули в пресс-службе.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" основано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-

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