"АМКОДОР" презентовал коммунальную технику в Вологде

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители дивизиона "Строительные машины" и представители ООО "ЭКСАМ" - официального дистрибьютора холдинга "АМКОДОР" по Северо-Западному федеральному округу России провели презентацию техники "АМКОДОР" для представителей подрядных автодорожных и коммунальных организаций Вологодской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе холдинга.

Как отметили в пресс-службе, участникам мероприятия предоставлена информация о холдинге, модельном ряде производимых машин для строительства и содержания автомобильных дорог, а также об условиях их приобретения.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Предприятие производит более 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов. В компании постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-