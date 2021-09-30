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30 сентября 2021, 12:35

"АМКОДОР" презентовал лесную технику на выставке в Киеве

Фото "АМКОДОР"
Фото "АМКОДОР"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "АМКОДОР-Укроспецмаш" совместно с холдингом "АМКОДОР" принимает участие в международной выставке лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности Lisderevmash-2021 в Киеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

На стенде организации посетители ознакомятся с новинками машин производства холдинга, предназначенных для лесопромышленного комплекса.

"Особый интерес у украинских потребителей вызывают харвестер "АМКОДОР-2551" и форвардер "АМКОДОР-2662-01". Такие машины уже работают в Овручском и Бродовском лесхозах, где получают положительные отзывы", - рассказали в пресс-службе.

Холдинг "АМКОДОР" - компания с 94-летней историей, которая объединяет 30 юридических лиц, в том числе 21 завод в Беларуси, России, Узбекистане и Литве. Предприятия интегрированы в единую технологическую цепь, где каждый участник специализируется на выпуске определенных деталей, узлов и агрегатов для внутреннего потребления. Уровень комплектации готовых машин элементами собственного производства достигает 85%. В линейке продукции - машины для сельского и лесного хозяйств, коммунальной и дорожно-строительной отраслей, логистического и топливно-энергетического комплексов и других сфер экономики. Всего в производственной линейке более 125 моделей и модификаций машин. Белорусская техника этого бренда работает в 40 странах.-0-

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