27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" презентовал свои новинки для Иркутской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.





В частности, были представлены новинки лесопромышленных машин холдинга тяжелого класса, которые успешно прошли испытания и будут поставлены в серийное производство в ООО "АМКОДОР-Онего" в Петрозаводске (Республика Карелия) - форвардер "АМКОДОР FF1681" и харвестер "АМКОДОР FH3081".





"АМКОДОР FF1681" - погрузочно-транспортная машина, предназначенная для сбора, погрузки и трелевки круглых лесоматериалов по территории лесосек, волокам и лесовозным дорогам, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и операций по сортировке и складированию лесоматериалов. Полноприводная восьмиколесная техника тяжелого класса с шарнирно-сочлененной рамой и гидростатической трансмиссией с электронным управлением оснащена двигателем "ЯМЗ-536 stage 3A" мощностью 300 л.с., что обеспечивает ей грузоподъемность не менее 16 т.





"АМКОДОР FH3081" - самоходная машина, предназначенная для валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжевки хлыстов на сортименты при проведении рубок главного пользования. Восьмиколесный харвестер с колесной формулой 8х8, шарнирно-сочлененной рамой и гидростатической трансмиссией в базовой версии оснащен двигателем "ЯМЗ 536 stage 3A". Максимальный размер пиления ствола 780 мм, что полностью соответствует запросам лесозаготовителей Сибири.





"Обе машины отличает высокий комфорт рабочего места оператора. Кабины снабжены системой климат-контроля, автономным отопителем. Стекла поликарбонатные толщиной 10 или 12 мм, с ультрафиолетовой защитой. Возможна установка камеры заднего вида, а также систем навигации, позиционирования, удаленного доступа и беспроводной передачи данных о параметрах работы машины. Также возможна установка дополнительных опций: системы подогрева сиденья, дополнение панорамных зеркал камерой заднего вида, установка системы ГЛОНАСС и GPS, цепей и гусениц противоскольжения и других полезных систем", - отметили в пресс-службе.





Дорожникам и коммунальщикам Иркутской области также была предложена еще одна новинка, которая серийно производится в Беларуси и уже получила хорошие отзывы потребителей, - это автогрейдер "АМКОДОР G160".





"Машина предназначена для землеройно-профилировочных работ при строительстве и содержании дорог. Она может использоваться на работах по перемещению, распределению грунта и дорожно-строительных материалов, планировке откосов, выемок, насыпей, устройству корыта и боковых канав, очистке дорог от снега, смешения грунтов с добавками и вяжущими материалами на полотне дороги, а также для рыхления асфальтовых покрытий, булыжных мостовых и тяжелых грунтов с помощью дополнительного рабочего органа - рыхлителя, расположенного сзади автогрейдера", - рассказали на предприятии.





В базовой комплектации оснащается отвалом грейдерным, отвалом и рыхлителем, а по дополнительному заказу может быть установлена спутниковая система нивелирования, обеспечивающая высокую точность проведения профилировочных работ и значительно повышающая производительность машины.





"Техника "АМКОДОР" хорошо известна потребителям Иркутской области благодаря работе дистрибьютора холдинга ООО "АМКОДОР-Росмаш" и дилера ООО "Карьерные машины". Только за первые четыре месяца 2021 года в регионе была реализована продукция предприятия на сумму более Br6,5 млн", - подчеркнули в пресс-службе.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

Холдинг "АМКОДОР" компания с 94-летней историей, которая объединяет 30 юридических лиц, в том числе 21 завод в Беларуси, России, Узбекистане и Литве. Предприятия интегрированы в единую технологическую цепь, где каждый участник специализируется на выпуске определенных деталей, узлов и агрегатов для внутреннего потребления. Уровень комплектации готовых машин элементами собственного производства достигает 85%. В линейке продукции - машины для сельского и лесного хозяйств, коммунальной и дорожно-строительной отраслей, логистического и топливно-энергетического комплексов и других сфер экономической деятельности. Всего в производственной линейке насчитывается более 125 моделей и модификаций машин. Белорусская техника этого бренда работает в 40 странах.-0-