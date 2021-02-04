4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" разрабатывает литий-ионные аккумуляторы для своей техники, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

На протяжении 2019-2020 годов на ПУП "Амкодор-Радиан" при научно-техническом сотрудничестве с Объединенным институтом машиностроения НАН велась разработка литий-ионных аккумуляторных батарей для вилочных электропогрузчиков и электротележки производства "Амкодор".

Одна из первых созданных на предприятии батарей 48 В емкостью 350 Ач сейчас проходит заводские испытания на "Амкодор-Уникаб". Она установлена на вилочный электропогрузчик "Амкодор Е16" грузоподъемностью 1,6 тыс. кг взамен свинцово-кислотных 48 В емкостью 500 Ач.

"Испытания проходят успешно. И по расчетам специалистов, эксплуатация такого погрузчика окупит затраты на приобретение литий-ионной батареи за 2,5 года, сэкономив за это время владельцу только на уменьшении расхода электроэнергии более Br7 тыс. Да и после этого ресурс аккумулятора не будет израсходован, остаток составит 2000-4000 циклов зарядки-разрядки", - подчеркнули в пресс-службе.

В дальнейшем новыми батареями планируется оснащать также вилочные электропогрузчики "Амкодор Е25", платформенные электротележки "Амкодор ЕР20" и "Амкодор ЕР30".

"Использование литий-ионных батарей в мире значительно расширяется. Они применяются не только в электротранспорте, но и в электроэнергетике, на грузоподъемных машинах, в системах телекоммуникаций, на железнодорожном транспорте, в источниках бесперебойного питания и вообще везде, где требуется сохранение энергии для последующего использования", - пояснили на предприятии.

Как отметили в пресс-службе, новые технологии фактически произвели революцию в электротехнике, стремительно вытесняя свинцово-кислотные аккумуляторы. Причина кроется в целом ряде существенных преимуществ. Например, срок службы литий-ионных аккумуляторных батарей (3000-5000 циклов зарядки-разрядки) в 2-3 раза больше свинцово-кислотных. Они не требуют контроля уровня и доливки электролита, а значит, отпадает необходимость в его приготовлении, обучении обслуживающего персонала и отведении специально оборудованных помещений для проведения зарядки. Литий-ионную батарею, условно говоря, надо просто подключить к специальной розетке в любом месте и в любое время (например, в обеденный перерыв), ведь она не выделяет агрессивных паров кислоты и не имеет эффекта памяти. Последнее очень важно, поскольку новые технологии позволяют дозаряжать частично разряженную батарею без ущерба для нее любое количество раз.

"Герметичность новых аккумуляторов - гарантия их безопасности на предприятиях пищевой, химической промышленности, а также на пожароопасных производствах, - сказали в пресс-службе. - Среди достоинств литий-ионных батарей - малые вес и габариты (в 2-3 раза меньше традиционных), быстрая зарядка (в 3-7 раз), длительное время непрерывной работы (до восьми часов и более при частичных подзарядках)".-0-