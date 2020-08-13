"Амкодор" разработал новые тяговые аккумуляторы для своей техники

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ПУП "Амкодор-Радиан" с Объединенным институтом машиностроения НАН создали современные литийионные аккумуляторные батареи для техники "Амкодор", сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

При разработке были использованы отечественные инновационные материалы: графен и органический расширитель для пасты отрицательной пластины.

Батареи оборудованы дисплеем с сенсорным управлением, на котором легко можно получить информацию о технических параметрах. Также они оснащены системой программного управления, которая с технологиями переменного тока позволяет увеличить производительность и скорость электропогрузчиков в среднем на 20% по сравнению со стандартными моделями, на 10% увеличить эффективность потребления мощности батареи и при этом до минимума сократить затраты на техническое обслуживание.

Как отметили в пресс-службе, параметры аккумуляторов продолжают совершенствовать.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. На предприятии производятся 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-