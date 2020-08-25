"Амкодор-Семаш" создал косилку для газонов и лужаек

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Амкодор-Семаш" - управляющая компания холдинга" собран опытный образец нового навесного оборудования - косилка ротационная WOC.90.00.000 для универсального погрузчика АМКОДОР 308, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Как отметили в пресс-службе, о потребности в таком оборудовании неоднократно заявляли представители организаций жилищно-коммунального хозяйства, ответственных за поддержание в надлежащем порядке скверов, парков и бульваров.

"Новая техника предназначена для ухода за газонами и лужайками. Высота скашивания регулируется опорными свободно вращающимися резиновыми колесами, а специальное устройство позволяет учитывать изменения рельефа местности. Ширина прокоса составляет до 1537 мм, высота - от 35 до 95 мм. Высокое качество ножей обеспечивает идеальный срез травы", - рассказали на предприятии.

Холдинг "Амкодор-Семаш" специализируется на выпуске машин и агрегатов для сельхозпроизводителей. Он был зарегистрирован 30 мая 2017 года.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-