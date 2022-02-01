1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "АМКОДОР" в 2021 году нарастил производство более чем на 70%. Об этом сказал председатель совета директоров ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин на торжественном мероприятии по случаю 95-летия холдинга, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. Мы должны не только сохранить, но и передать будущим поколениям память о том, как наши отцы и деды создавали завод, как делали все возможное, чтобы предприятие даже в самых сложных ситуациях продолжало жить. Сегодня крайне непростое время, когда существуют постоянные угрозы, вызовы, гиперскорости и всевозможные изменения. В частности, уже более года мы работаем в условиях санкций. В короткий срок нам нужно было перестроить всю свою деятельность, искать новые рынки. Но наш коллектив не растерялся, мы быстро пересмотрели стратегию развития, начали совершенно по-другому выстраивать товаропроводящую сеть, осваивать импортозамещающие комплектующие. Со стороны органов власти мы наблюдали большую поддержку. Мы благодарны Президенту, правительству страны за всестороннюю помощь нашим предприятиям", - сказал Александр Шакутин.

По его словам, несмотря на санкции, холдинг в прошлом году значительно нарастил объемы производства. "Если 2020 год мы закончили с темпами роста 155%, то 2021-й - более 173%. При этом производительность труда выросла на 63%. В течение прошлого года нами создано 140 наукоемких и импортозамещающих комплектующих. Это позволило холдингу устойчиво работать. Мы с оптимизмом смотрим на этот год и уверены, что цели, которые поставлены, будут успешно достигнуты", - отметил он.

Введенные санкции подстегнули холдинг диверсифицировать рынки сбыта, искать новых партнеров. Предприятие нарастило поставки в Российскую Федерацию, в страны Азии и Африки. "Россия нам очень помогает. У нас хорошие отношения со всеми ее регионами. В частности, выделяются гранты на поддержку наших проектов, квоты на проектирование машин и узлов, есть субсидии под нашу технику, оказывается помощь по продвижению наших машин в российских регионах", - рассказал председатель совета директоров холдинга.

Гостям во время мероприятия были продемонстрированы более 40 наименований импортозамещающей продукции. Среди них модельный ряд тяжелых лесозаготовительных машин, включая изготовленный в этом году шестиколесный харвестер тяжелого класса AMKODOR FH3061, состоящий на 95% из элементной базы произведенной предприятиями Союзного государства Беларуси и России.

ОАО "АМКОДОР" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Холдинг объединяет 26 юридических лиц, в том числе 17 заводов. В рамках пяти дивизионов - строительные, лесные, сельскохозяйственные, коммунальные машины и компоненты - производится техника для всех отраслей экономики, а также собственная элементная база. Всего на предприятиях выпускается 6,5 тыс. наименований продукции, более 125 моделей и модификаций машин, работающих в 40 странах мира.

В последние годы холдинг взял курс на инновационные проекты. Их реализация стратегически важна для "АМКОДОРа", так как основная цель - дальнейшее развитие собственных производств, внедрение новых прогрессивных решений и технологий, сохранение лидерских позиций на завоеванных рынках и закрепление достигнутых результатов интенсивно развивающегося направления по производству многофункциональных машин.-0-

Иванов: "АМКОДОР" в условиях санкций продемонстрировал высокие результаты работы