"Амкодор" запланировал поставку техники в Бангладеш на $117 млн

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" планирует поставить в Бангладеш несколько партий техники на $117 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

"Амкодор" посетила делегация, которую возглавлял Чрезвычайный и Полномочный Посол Бангладеш в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Камрул Ахсан. Члены делегации ознакомились с продукцией холдинга, ее характеристиками и конкурентными преимуществами. Во время переговоров с руководством обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества. "В частности, в настоящее время между холдингом и официальными органами Бангладеш идет работа по подготовке контрактов на поставку в эту страну очередных партий техники "Амкодор" на $17 млн и $100 млн", - отметили в пресс-службе.

В 2016 году холдинг "Амкодор" выполнил контракт по поставке в Бангладеш более 1,4 тыс. единиц самоходной техники и навесных рабочих органов к ней на сумму $50 млн. В 2017 году в Бангладеш открылся торгово-сервисный центр Amkodor Palash Industrial Zone Ltd., мероприятие было приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Фото ОАО "Амкодор"

"Амкодор" также посетила делегация из Судана, в которую входили представители менеджмента некоторых компаний этой страны. "Гости ознакомились с образцами машин и оборудования, производимых заводами холдинга. Для них была проведена презентация предприятия и представлена информация о продукции и ее основных характеристиках", - добавили в пресс-службе.

ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" создано в 1927 году. Здесь производят 125 моделей и модификаций техники без учета вариантов опциональных комплектаций машин. Численность сотрудников превышает 6 тыс. Все предприятия холдинга интегрированы в единую технологическую цепь. Каждый участник специализируется на выпуске конкретных машин, узлов и агрегатов для всех предприятий компании. В холдинге постоянно разрабатывают новые модели техники и совершенствуют существующие.-0-