Послание Президента Беларуси народу и парламенту
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28 января 2022, 15:32

Аналитик БИСИ: экономический блок стал одним из самых ярких и мобилизующих в Послании Президента

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический блок прогнозируемо стал одним из самых ярких и мобилизующих в Послании Президента Беларуси народу и Национальному собранию. Такое мнение БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Юрий Ярмолинский.

"Отрадно, что Послание изобилует нарративами и смыслами, которые БИСИ на протяжении 2021 года в том или ином виде транслировал в информационном поле, в том числе в контексте экспертного концепта "поворот в Азию". Полагаю, что сегодня уже практически немногие сомневаются в способности Беларуси в короткие сроки гибко переориентироваться и начать более широко осваивать азиатские, африканские, латиноамериканские и другие рынки дальней дуги. Равно как и в том, что именно за этими дальними горизонтами находятся новые точки роста в экономике и экономическое будущее нашей страны в целом", - сказал Юрий Ярмолинский.

По словам эксперта, запуск нового инвестиционного цикла в условиях жесткой борьбы в мире за ресурсы и рынки сбыта, наращивание и диверсификация экспорта, привлечение инвестиций и развитие промышленной кооперации как базовые столпы обновленной внешнеэкономической стратегии Беларуси логично и закономерно укладываются в поставленную Президентом задачу по пересмотру приоритетов именно в пользу этих географических регионов, которые сегодня обладают огромным потенциалом.

"Недвусмысленно очерчена и страновая матрица внешних приоритетов. Наряду с углублением отношений дружбы и стратегического партнерства с РФ и КНР национальный интерес Беларуси состоит в укреплении политических и экономических связей с Индией, Пакистаном, Вьетнамом, а также их активизации с Индонезией, Малайзией и Таиландом, - добавил Юрий Ярмолинский. - Сохраняется решительный настрой последовательно развивать отношения со странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки".

Аналитик БИСИ подчеркнул, что дан четкий и однозначный ответ ревнителям по поводу якобы полного ухода Беларуси от сотрудничества с Западом. "Как отмечалось ранее, было бы неразумно и недальновидно разрывать экономическую пуповину с этим вектором, особенно с западными инновационными лидерами, что и подтвердил глава государства. Однако отношения с коллективным Западом впредь мы будем выстраивать сугубо на прагматичной основе: на принципах добрососедства и взаимной выгоды и строго в русле национальных интересов - для обеспечения своего экономического развития, стабильности и безопасности в регионе и мире в целом", - отметил Юрий Ярмолинский.

Принципиально важный аспект, по мнению эксперта, корреляция между образом экономического будущего страны и предстоящим обновлением общественно-политической системы на фоне переформатирования устоявшегося мироустройства. "Судьбоносные конституционные новеллы направлены не только на совершенствование системы госуправления и устойчивое развитие, но и формирование новых точек роста в экономике и мобилизацию. При этом сформулированы критерии современной системы госуправления: она должна стать маневренной, наступательной и проактивной, ориентированной на упреждающее и эффективное решение стоящих задач с акцентом на эффективную экономическую дипломатию, способную выйти из зоны комфорта и заглянуть за горизонт", - сказал Юрий Ярмолинский.

"Таким образом, Послание Президента, по сути, заложило фундаментальные основы дорожной карты белорусского проекта будущего, где базовым мерилом обеспечения суверенитета и независимости государства должен стать пропорциональный деятельный вклад всех и каждого в национальную экономику на прочном фундаменте народного единства и осознания правильности выбранного пути и модели развития", - резюмировал аналитик БИСИ.-0-

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