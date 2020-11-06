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06 ноября 2020, 22:36

Аналитик БИСИ: запуск БелАЭС позволит развивать смежные отрасли экономики

Скриншот видео "Беларусь 1"
Скриншот видео "Беларусь 1"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запуск Белорусской АЭС позволит развивать смежные отрасли экономики страны. На это обратил внимание аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Уже доказано, что наличие атомной электростанции в стране дает плюс 5-6% к ВВП, потому что одновременно идет развитие других смежных отраслей", - сказал Алексей Авдонин. В частности, отметил он, будет дан дополнительный импульс производству электротранспорта, а это в свою очередь укрепит пассажирскую и грузовую инфраструктуру страны.

Научный сотрудник Института философии НАН Алексей Дзермант добавил, что электроэнергию, получаемую на атомной станции, можно будет направлять на реализацию масштабных инфраструктурных проектов, а также поможет в развитии зеленой экономики. "Это говорит о том, что у государства есть стратегический план развития", - заявил политолог.

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Президент назвал появление третьей линии метро долгожданным проектом. Отдельно глава государства отметил безопасность третьей линии, которая​ оснащена защитными ограждениями из прозрачного стекла. "Все сделано, действительно, с заботой о пассажирах", - констатировал он.

Он обратил внимание, что построить у себя атомную станцию хочет и Польша. Однако Беларусь, уже запустив свою АЭС, технологически опередила соседнюю страну на несколько лет.-0-

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