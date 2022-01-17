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Экономика
17 января 2022, 15:50

Аналитики БУТБ: стоимость пиломатериалов для белорусских потребителей продолжает снижаться

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость пиломатериалов для белорусских потребителей продолжает снижаться, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.

"По данным мониторинга цен, проводимого БУТБ, в четвертом квартале 2021 года стоимость пиломатериалов на биржевых торгах на внутреннем рынке продолжила снижаться. В частности, наиболее востребованные пиломатериалы хвойных пород в декабре подешевели в среднем на 10-15% по сравнению с пиковыми значениями июня прошлого года. При этом цены на внутреннем рынке были примерно на 40% ниже экспортных", - рассказали в пресс-службе.

По мнению аналитиков, устойчивому снижению цен на пиломатериалы в значительной степени поспособствовало увеличение предложения ресурса на биржевой площадке. "К примеру, осенью прошлого года еженедельно на торги выставлялось около 5 тыс. кубометров. Этого объема было явно недостаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, и дисбаланс спроса и предложения сохранялся. Однако ситуация изменилась после включения пиломатериалов в перечень продукции, обязательной для реализации внутри страны с применением биржевого механизма. В результате на бирже аккредитовались более 150 новых поставщиков, и в настоящее время объем предложения пилопродукции составляет порядка 35 тыс. кубометров в неделю. Активность участников торгов по-прежнему достаточно высокая, поэтому по итогам прошлого года продажи пиломатериалов на внутреннем рынке выросли в 7 раз, до 257 тыс. кубометров", - отметили на БУТБ.

После вступления в силу изменений в декрет №6 "О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности" поставки пиломатериалов за рубеж через биржевую площадку заметно увеличились. Так, среднемесячный объем реализации в ноябре - декабре 2021 года составил более 200 тыс. куб.м против 145 тыс. куб.м в течение всего прошлого года.

"За короткий промежуток времени на биржевые торги пришли порядка 80 новых предприятий-экспортеров и начали продавать свою продукцию, прежде всего в страны Евросоюза. Поэтому вполне логично, что лидирующие позиции по закупке белорусских пиломатериалов заняли компании из данного региона: из Литвы, Германии, Эстонии и Латвии. Кроме того, в прошлом году впервые совершены сделки по реализации пилопродукции в Египет, Сербию и Францию. В целом физические объемы экспорта пиломатериалов через биржу выросли на 6% и составили 2 млн кубометров", - обратили внимание в пресс-службе.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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