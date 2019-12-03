Ананич назначен представителем государства в "Белгоспроекте"

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представителем государства в органах управления института "Белгоспроект" назначен заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич. Соответствующее постановление Совета Министров от 29 ноября 2019 года №821 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Решение принято в соответствии с указом от 19 февраля 2008 года №100 "О некоторых вопросах владельческого надзора".

Ранее "Белгоспроект" из государственного унитарного предприятия был преобразован в акционерное общество в связи с вхождением китайского капитала.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-