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24 марта 2021, 18:04

Ананич: вопрос роста цен на продукты и лекарства - наиболее значимый для большинства белорусов

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен на продукты и лекарства остается наиболее значимым вопросом для большинства белорусов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.

"Рост цен на продукты питания в торговых сетях и магазинах шаговой доступности - насущная проблема сегодня, особенно когда речь идет о группе социально значимых товаров. Это также касается и стоимости лекарств в аптеках. С точки зрения экономики этот процесс должен быть взаимосвязан с уровнем инфляции. Однако нередки случаи, когда цены в магазинах растут без особых на то причин, когда можно наблюдать непривычный рост стоимости того или иного товара, производство и реализация которого, например, не зависит от сезонности. Этому вопросу государство уделяет все больше внимания," - сказал Виктор Ананич.

Помимо профсоюзов и правительства, к мониторингу цен в целом по стране активно подключился и депутатский корпус. По мнению Виктора Ананича, несмотря на то, что к стоимости товаров и расходам каждый человек относится исходя из своих доходов, эта тема по-прежнему актуальна и значима для всего населения. К слову, в каждом из трех округов Могилевской области, от которых избирался сенатор, Виктору Ананичу содействие в мониторинге цен в регионах оказывают помощники члена Совета Республики.

Виктор Ананич. Фото из архива
Виктор Ананич. Фото из архива

Чтобы этот вопрос не был столь ощутимым для кошелька большинства белорусов, государство уже предприняло некоторые меры, отметил сенатор. Например, рост всех цен (производителя, импортера, торговой сети) теперь не больше чем 0,2% в месяц. Одновременно социально значимые товары не могут стоить дороже определенных порогов. Это то, что оказывается в корзине практически каждого - хлеб, молоко, крупы, мясо.

Организован мониторинг цен и в аптеках. Учитывая недавнее поднятие ставок НДС на ввоз лекарств и медицинских изделий, большинство аптечных сетей в свою очередь отреагировало ростом цен на медикаменты. Ввиду сезонности заболеваний, которая обычно наблюдается в зимне-весенний период, сегодня эта тема тем более актуальна. Поэтому и в вопрос регулирования цен на рынке лекарств также вынуждено было вмешаться государство. При этом, как показывает практика, государственная аптечная сеть выстраивает более лояльную систему и продолжает предлагать скидки на импортные и отечественные лекарственные средства всем категориям граждан.

"Мы должны понимать, что рост цен в условиях нестабильности на мировых рынках сложно остановить, однако этот процесс должен быть управляемым, чтобы не наблюдалось искусственное завышение цен на товары. Этот вопрос в том числе беспокоит граждан во время личных приемов", - подчеркнул Виктор Ананич.

По его словам, эта работа и в дальнейшем останется в повестке дня деятельности депутатов и других государственных органов. Регулярный мониторинг цен в крупных городах и небольших населенных пунктах позволяет держать ситуацию под контролем. Принимаемые государством меры делают товары в магазинах и лекарства в аптеках более доступными для жителей, тем самым подтверждая социальную ориентированность республики.-0-

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