Анатолий Лис: задача форума деловых контактов - способствовать привлечению инвестиций и новых технологий

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Главной задачей форума-выставки деловых контактов "Брест-2019" является привлечение в регион инвестиций и новых технологий. Об этом сегодня перед его открытием заявил журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Форум-выставка деловых контактов является для региона одним из основных экономических мероприятий года. "Привлечение инвестиций, новые технологии - самая главная задача этих форумов. Естественно, есть отдача. В прошлом году на таком же форуме было подписано различных договоров более чем на Br30 млн, созданы три совместных предприятия, которые сейчас работают. В этом году планируем подписать не меньше договоров: есть конкретные предприятия, проекты в разных отраслях", - сказал губернатор.

Он отметил, что география форума расширяется. В этом году участниками мероприятия стали представители более 20 государств. Учитывая географическое положение, для Брестской области особенно важно развитие логистических, транспортных, туристических услуг. "Важно, что на форум приезжают бизнесмены, которые могут вложить инвестиции в наши предприятия, привнести новые технологии. И мы можем показать то, что производится в области, - товары, услуги, это тоже очень важно. Завязываются хорошие не только экономические, но и культурные, спортивные связи", - подчеркнул Анатолий Лис.

Всего для участия в мероприятии зарегистрировались около 200 иностранных гостей. В составе многих зарубежных делегаций дипломаты. Так, в церемонии открытия приняли участие представители дипмиссий Китая, Молдовы, Польши, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Ливии. Впервые на форуме представлены Армения, Вьетнам, Индия, Куба, Марокко, Таиланд, Финляндия, ЮАР.

IV Международный форум-выставка деловых контактов будет проходить в течение двух дней на площадке Легкоатлетического манежа. Здесь же развернулась многоотраслевая экспозиция. В программе многочисленные презентации, информационные семинары, контактно-кооперационная биржа. Во время мероприятия состоится церемония вручения премии облисполкома за достижения в области качества и премии правительства Беларуси.

Организаторами мероприятия выступают Брестский облисполком и региональное отделение БелТПП.-0-