Андрей Бунаков назначен заместителем председателя "Белнефтехима"

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №835 от 16 ноября 2018 года Андрей Бунаков назначен заместителем председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Как проинформировали в пресс-службе "Белнефтехима", Андрей Бунаков приступил к работе 30 ноября. Должность заместителя председателя концерна, курирующего химическую отрасль и внешнеэкономическую деятельность, была вакантна с сентября 2018 года.

До этого назначения Андрей Бунаков с августа 2015 года возглавлял ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Он родился в 1971 году в Светлогорске. Окончил Белорусский коммерческий университет управления по специальности "правоведение", Академию управления при Президенте по специальности "инновационный менеджмент", Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации по специальности "современный иностранный язык (экономическая деятельность)". Работал в ОАО "СветлогорскХимволокно" на различных должностях, от юрисконсульта до заместителя генерального директора.-0-