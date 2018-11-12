Андрей Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занимавший ранее пост премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков избран в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

В начале октября Андрей Кобяков прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Андрей Кобяков родился в 1960 году в Москве. Окончил Московский авиационный институт, Белорусский государственный институт народного хозяйства им. В.В.Куйбышева и Институт политологии и социального управления КПБ.

В 1995-1996 годах - заместитель начальника Службы контроля Президента Беларуси, в 1996-1998-м - заместитель председателя Комитета государственного контроля. С июня 1998 года занимал пост президента Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности. В 1998-2000 годах - председатель Комитета государственного контроля. С 2000-го - первый заместитель премьер-министра, с 2001-го - заместитель премьер-министра. В 2002-2003 годах также был министром экономики. В 2010-2011 годах был заместителем главы Администрации Президента, в 2011-2012 годах - Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России, постоянным представителем Беларуси при Евразийском экономическом сообществе по совместительству. В 2012-2014 годах был главой Администрации Президента. С декабря 2014-го по август 2018-го занимал пост премьер-министра Беларуси.-0-