Андрей Савиных: "Мы должны создавать условия для динамичного развития"

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 3 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:47 Тропический циклон "Буреви" обрушился на побережье Шри-Ланки В мире
09:42 "Мерседес" снес столб и парализовал движение по магистрали в Гродно Происшествия
09:39 В Минске пьяный мужчина повредил несколько автомобилей Происшествия
09:32 Боровик: санкции одинаково деструктивны и разрушительны для двух сторон Политика
09:26 2020 год может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений В мире
09:22 В Пуховичском районе столкнулись скорая и легковушка Происшествия
09:18 Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Турции В мире
09:15 Исаченко проведет 5 декабря прямую телефонную линию Общество
09:06 В Египте при обрушении здания погибли шесть человек В мире
09:01 Генсек ООН: пандемия коронавируса - шанс для глобальной перезагрузки экономики В мире
09:00 Праздник в волшебном лесу! В столичном ТРЦ "Дана Молл" – предновогоднее настроение и лучшие подарки! Общество
09:00 Андрей Савиных: "Мы должны создавать условия для динамичного развития" Экономика
08:59 Дорожная карта к рациональному регулированию химических веществ разработана в Беларуси Общество
08:47 Карские чтения в ГрГУ имени Янки Купалы пройдут в режиме онлайн Регионы
08:45 Умер экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен В мире
08:39 Акция "Стоп-парковка" стартует сегодня в Гомельской области Регионы
08:35 В Москве при пожаре в больнице погибли два человека В мире
08:11 Отборы на конкурсы "Славянского базара" пройдут 4 декабря в Витебске Культура
07:57 Новогодние ярмарки пройдут в десяти городах Брестской области Регионы
07:33 В США зафиксировали рекордную суточную смертность от COVID-19 В мире
07:24 Благотворительный марафон "Согреем детские сердца" проходит в Могилевской области Регионы
07:10 Новая экспозиция в Брестской крепости рассказывает о вкладе республик СССР в общую Победу Культура
07:00 Картина дня: саммит ОДКБ, программа правительства до 2025 года и премии НАН Общество
00:57 Карантин в Германии сохранится до 10 января В мире
00:22 Пять человек погибли в результате наводнений во Вьетнаме В мире
00:10 Эксперты сообщили, как долго носить многоразовые тканевые маски В мире
02.12.20
02.12.20 23:31 В Чили зафиксировано землетрясение В мире
02.12.20 22:59 Футболисты "Краснодара" одержали первую победу в Лиге чемпионов Спорт
02.12.20 22:49 В Испании ограничивают передвижение внутри страны из-за пандемии В мире
02.12.20 22:28 Гандболисты "Барселоны" обыграли "Ольборг" в Лиге чемпионов Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
03 декабря 2020, 09:00

Андрей Савиных: "Мы должны создавать условия для динамичного развития"

Андрей Савиных
Андрей Савиных

Законотворчество – процесс сложный во всех отношениях. Прежде всего, хороший закон – это поиск баланса интересов и путей достижения цели. Одна неточная формулировка, один не до конца просчитанный показатель, введенный в ранг закона – и появляются проблемы и препятствия для успешного развития. О том, как работают депутаты парламента над законами и почему даже в "непрофильных" законопроектах приходится досконально разбираться, нашему корреспонденту рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и член Совета Палаты представителей Андрей САВИНЫХ.

– В настоящее время в Палате представителей находится на рассмотрении закон о торговле и общественном питании. В профильной постоянной комиссии проводилось достаточно много обсуждений с привлечением экспертов. Я тоже участвовал в этой работе и внес три поправки, две из которых были удовлетворены – мы нашли общую точку зрения. Но по одной из поправок мы никак не можем достигнуть согласия.

– Давайте сразу уточним, какие поправки вы вносили.

– Я предлагал установить более четки разграничения в законе между понятиями оптовой и розничной торговли. Здесь возникают правовые коллизии, которые создают проблемы как для коллективов предприятий, так и для субъектов торговли. Если подробнее – создана ситуация, при которой любая купля-продажа между двумя юридическими лицами рассматривается в качестве оптовой торговли. Это верно, если предприятие собирается использовать товар для коммерческих целей – для перепродажи, например. А если для собственного потребления? Это вызывает множество проблем как в части налогообложения, так и в части порой бессмысленного дополнительного регулирования. В результате людей подталкивали на махинации. Например, человеку выписывалась премия, и он покупал необходимые товары как физическое лицо, хотя предназначались они для всего коллектива. Это мы пытались исправить, и МАРТ, как профильное министерство, пошло навстречу бизнесу и сейчас ведет работу по урегулирования данного вопроса в методических рекомендациях, что позволит эти недостатки устранить.

– Но по одному вопросу согласия достичь не удалось?

– Это вопрос о пороговом значении в товарообороте региона для участников розничного рынка, который сейчас установлен на уровне 20%. Проблема не для крупных городов, но в малых и средних городах очень чувствительная. Там появление даже одного хорошего магазина выводит торговую сеть сразу к этому порогу. По сути, там есть возможность открыть второй магазин, люди этого хотят, но нет законных оснований это сделать. Я лично видел большое количество обращений граждан с просьбой увеличить количество магазинов, но торговая сеть этого не может сделать на основании требований закона. И получается, что страдают в первую очередь покупатели – наши граждане, жители этих городов.

Казалось бы, эта норма была введена для того, чтобы стимулировать конкуренцию. А мы, применяя эту норму в малых и средних городах, по сути дела тормозим эту конкуренцию! И это приводит к тому, что цены в Минске и в малых городах различаются – на периферии они выше. Получается, что мы наказываем жителей этих городов – пять миллионов человек.

– Аргумент, безусловно, весомый. А что приводится в качестве контраргумента?

– Я очень внимательно искал любые данные, которые могли бы подтвердить положительный эффект от применения 20-процентного ограничения. И не нашел!

С другой стороны, у нас есть информация, и я изучал эти материалы, как это значение было отменено указом Президента в качестве эксперимента в Оршанском районе. Мы мгновенно видим там бурное и успешное развитие торговых сетей!

Причем важно отметить, и это характерно именно для малых и средних городов, что количество магазинов, которые мы там имеем, в два-три раза ниже, чем даже в соседних странах!

Это говорит о том, что барьер в 20% явно устарел, что с 2014 года мы не видим позитивных сдвигов. Поэтому я вынес предложение увеличить пороговое значение хотя бы до 25%, но МАРТ стоит на своем, и я не понимаю, по какой причине.

– Ситуация безвыходная?

– Я не могу с этим согласиться. Тем более, что вижу позитивные экстерналии от увеличения порогового показателя до 25%. Более того, абсолютно не вижу негативных последствий для антимонопольного регулирования, потому что есть антимонопольный закон, и у МАРТа достаточно полномочий и инструментов для влияния на ситуацию.

Можно сослаться и на международный опыт. В России порог составляет 25%, и там инициировано повышение этого значения. В Казахстане такого порога вообще нет, как и во многих европейских странах. В Швейцарии, например, розничный рынок поделен между тремя торговыми сетями, и никто не страдает от излишней монополизации.

Поэтому я решил настаивать на своей позиции и буду проводить разъяснительную работу с депутатами: планирую организовать "круглый стол" накануне рассмотрения данного законопроекта в Овальном зале и буду требовать, чтобы мою поправку вынесли на отдельное голосование.

Я убежден, что мы должны слушать бизнес. Мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей. В итоге это будет вести к росту конкуренции, снижению цен для потребителей и появлению программ, которые будут помогать малым производителям быстрее входить в торговые сети и предлагать свою продукцию покупателям.

Автор: Максим НИКОЛАЕВ

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
бизнес Палата представителей Савиных
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Беларусь готова поделиться с Молдовой опытом сельхозпроизводства и строительства автодорог
Фото из архива Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши, Швеции, Бельгии, Хорватии из-за птичьего гриппа
Фото из архива Производители кисломолочных напитков из Беларуси и РФ урегулируют спор, изменив дизайн упаковки
Фото БУТБ БУТБ и Компания по развитию "Великого камня" договорились о сотрудничестве
Фото из архива Товарооборот Беларуси и Узбекистана в январе-октябре возрос до $195 млн
Фото из архива Инфляция ускорилась во многом из-за роста цен на импортируемые товары - МАРТ
Главное
Александр Лукашенко "Сегодня нам как никогда надо быть вместе" - о чем говорил Лукашенко и другие лидеры на саммите ОДКБ
Головченко назвал рост благосостояния населения главной целью программы деятельности правительства до 2025 года
В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала
Андрей Савиных: "Мы должны создавать условия для динамичного развития"
Топ-новости
Картина дня: саммит ОДКБ, программа правительства до 2025 года и премии НАН
Дорожная карта к рациональному регулированию химических веществ разработана в Беларуси
Боровик: санкции одинаково деструктивны и разрушительны для двух сторон
Минтруда о переформатировании пенсий: будем максимально развивать добровольное пенсионное страхование
Праздник в волшебном лесу! В столичном ТРЦ "Дана Молл" – предновогоднее настроение и лучшие подарки!
Воскресенский хочет предложить Всебелорусскому народному собранию проект политической амнистии
Минлесхоз рассказал о средней стоимости новогодних деревьев в этом году
Маркевич: будем активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах
Международный фестиваль "Тэатральны куфар, БДУ-2020" открылся в Минске
Декабрь в этом году в Беларуси ожидается теплее обычного
Митра и тройник Митрополита Филарета переданы в Национальный художественный музей
В Беларуси проведут правовой мониторинг военного законодательства
Кунцевич: миролюбие и добрососедство являются неотъемлемой частью природы белорусов
Минздрав расширил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
Эксперты сообщили, как долго носить многоразовые тканевые маски
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.