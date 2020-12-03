Андрей Савиных: "Мы должны создавать условия для динамичного развития"

Законотворчество – процесс сложный во всех отношениях. Прежде всего, хороший закон – это поиск баланса интересов и путей достижения цели. Одна неточная формулировка, один не до конца просчитанный показатель, введенный в ранг закона – и появляются проблемы и препятствия для успешного развития. О том, как работают депутаты парламента над законами и почему даже в "непрофильных" законопроектах приходится досконально разбираться, нашему корреспонденту рассказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и член Совета Палаты представителей Андрей САВИНЫХ.

– В настоящее время в Палате представителей находится на рассмотрении закон о торговле и общественном питании. В профильной постоянной комиссии проводилось достаточно много обсуждений с привлечением экспертов. Я тоже участвовал в этой работе и внес три поправки, две из которых были удовлетворены – мы нашли общую точку зрения. Но по одной из поправок мы никак не можем достигнуть согласия.

– Давайте сразу уточним, какие поправки вы вносили.

– Я предлагал установить более четки разграничения в законе между понятиями оптовой и розничной торговли. Здесь возникают правовые коллизии, которые создают проблемы как для коллективов предприятий, так и для субъектов торговли. Если подробнее – создана ситуация, при которой любая купля-продажа между двумя юридическими лицами рассматривается в качестве оптовой торговли. Это верно, если предприятие собирается использовать товар для коммерческих целей – для перепродажи, например. А если для собственного потребления? Это вызывает множество проблем как в части налогообложения, так и в части порой бессмысленного дополнительного регулирования. В результате людей подталкивали на махинации. Например, человеку выписывалась премия, и он покупал необходимые товары как физическое лицо, хотя предназначались они для всего коллектива. Это мы пытались исправить, и МАРТ, как профильное министерство, пошло навстречу бизнесу и сейчас ведет работу по урегулирования данного вопроса в методических рекомендациях, что позволит эти недостатки устранить.

– Но по одному вопросу согласия достичь не удалось?

– Это вопрос о пороговом значении в товарообороте региона для участников розничного рынка, который сейчас установлен на уровне 20%. Проблема не для крупных городов, но в малых и средних городах очень чувствительная. Там появление даже одного хорошего магазина выводит торговую сеть сразу к этому порогу. По сути, там есть возможность открыть второй магазин, люди этого хотят, но нет законных оснований это сделать. Я лично видел большое количество обращений граждан с просьбой увеличить количество магазинов, но торговая сеть этого не может сделать на основании требований закона. И получается, что страдают в первую очередь покупатели – наши граждане, жители этих городов.

Казалось бы, эта норма была введена для того, чтобы стимулировать конкуренцию. А мы, применяя эту норму в малых и средних городах, по сути дела тормозим эту конкуренцию! И это приводит к тому, что цены в Минске и в малых городах различаются – на периферии они выше. Получается, что мы наказываем жителей этих городов – пять миллионов человек.

– Аргумент, безусловно, весомый. А что приводится в качестве контраргумента?

– Я очень внимательно искал любые данные, которые могли бы подтвердить положительный эффект от применения 20-процентного ограничения. И не нашел!

С другой стороны, у нас есть информация, и я изучал эти материалы, как это значение было отменено указом Президента в качестве эксперимента в Оршанском районе. Мы мгновенно видим там бурное и успешное развитие торговых сетей!

Причем важно отметить, и это характерно именно для малых и средних городов, что количество магазинов, которые мы там имеем, в два-три раза ниже, чем даже в соседних странах!

Это говорит о том, что барьер в 20% явно устарел, что с 2014 года мы не видим позитивных сдвигов. Поэтому я вынес предложение увеличить пороговое значение хотя бы до 25%, но МАРТ стоит на своем, и я не понимаю, по какой причине.

– Ситуация безвыходная?

– Я не могу с этим согласиться. Тем более, что вижу позитивные экстерналии от увеличения порогового показателя до 25%. Более того, абсолютно не вижу негативных последствий для антимонопольного регулирования, потому что есть антимонопольный закон, и у МАРТа достаточно полномочий и инструментов для влияния на ситуацию.

Можно сослаться и на международный опыт. В России порог составляет 25%, и там инициировано повышение этого значения. В Казахстане такого порога вообще нет, как и во многих европейских странах. В Швейцарии, например, розничный рынок поделен между тремя торговыми сетями, и никто не страдает от излишней монополизации.

Поэтому я решил настаивать на своей позиции и буду проводить разъяснительную работу с депутатами: планирую организовать "круглый стол" накануне рассмотрения данного законопроекта в Овальном зале и буду требовать, чтобы мою поправку вынесли на отдельное голосование.

Я убежден, что мы должны слушать бизнес. Мы должны создавать благоприятные условия для динамичного развития торговых сетей. В итоге это будет вести к росту конкуренции, снижению цен для потребителей и появлению программ, которые будут помогать малым производителям быстрее входить в торговые сети и предлагать свою продукцию покупателям.

Автор: Максим НИКОЛАЕВ

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