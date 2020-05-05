Андрейченко: депутаты подключатся к реализации мер по поддержке экономики на фоне коронавируса

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты должны подключиться к реализации пакета мер по поддержке экономики на фоне коронавируса. Об этом сегодня на заседании Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что особая забота депутатов - оказание содействия в решении экономических проблем округа. "Необходимость выполнения основных показателей экономического развития никто не отменял. Депутаты должны подключиться к реализации указа, который содержит пакет мер по поддержке отраслей и предпринимателей", - сказал он.

Коронавирус вносит коррективы в жизнь общества. "И в этой ситуации депутаты должны сконцентрировать свое внимание на помощи населению, прежде всего пожилым и одиноким людям, инвалидам, - добавил Владимир Андрейченко. - С особой ответственностью и вниманием нужно подойти и к работе с другими категориями граждан. Ведь на первом месте - жизнь и здоровье людей".

Председатель Палаты представителей считает необходимым продолжить благотворительные акции по поддержке врачей, интернов, студентов-медиков. Благодаря их самоотверженности ситуацию с коронавирусом в стране удается держать под контролем. "Но расслабляться, разумеется, нельзя. Каждый, кто может внести вклад в общее дело, должен это сделать. Ведь сдерживание эпидемии сегодня стало, по сути, главным направлением совместной деятельности государства и общества", - подытожил спикер.-0-