Андрейченко: нужно продолжать либерализацию бизнеса и снижение инфляционных ожиданий

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо продолжить формирование более предсказуемых условий ведения бизнеса и дальнейшее снижение инфляционных ожиданий. Такое мнение высказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко сегодня на встрече руководства Национального банка с депутатами в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам необходимо продолжить работу по формированию более предсказуемых и прозрачных условий ведения бизнеса, дальнейшему снижению инфляционных и девальвационных ожиданий", - считает Владимир Андрейченко.
По его словам, в Палате представителей к совершенствованию законодательства о финансово-кредитной системе всегда подходили очень ответственно. В прошлом году при корректировке Банковского кодекса основной акцент был сделан на защите интересов граждан - потребителей финансовых услуг, улучшении взаимодействия Национального банка с банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, совершенствовании вопросов создания и ликвидации банков, решении проблем, касающихся исполнения банком своих обязательств в случае отзыва лицензии.
Сегодня в Беларуси обеспечено отсутствие резких колебаний на валютном рынке, отмечается снижение процентных ставок в экономике. Стабильно работает банковская система, удалось выйти на уровень инфляции даже ниже прогнозных показателей. "Тем не менее масштабные задачи, которые стоят перед страной, обусловливают необходимость своевременного выявления и предупреждения возможных рисков и угроз в этой сфере, в том числе на законодательном уровне", - резюмировал Владимир Андрейченко.-0-
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