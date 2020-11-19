Андрейченко: отечественная экономика способна работать в сложных, порой непредсказуемых условиях

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отечественная экономика способна работать в сложных, порой непредсказуемых условиях. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания 7-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разумеется, ситуация непростая, но контролируемая. С июня ВВП постепенно восстанавливается, и за 10 месяцев составил 98,9% к соответствующему периоду предыдущего года. Сохраняется сбалансированность во внешней торговле, где сальдо является положительным и составляет $1,5 млрд. Удалось не только стабилизировать валютный рынок, но и обеспечить рост реальной заработной платы. И самое главное - предприятия продолжают работать стабильно. Все это как раз и доказывает способность отечественной экономики работать в сложных, порой непредсказуемых условиях, - сказал Владимир Андрейченко. - Нашу правоту доказывает и тот факт, что страны с развитой промышленностью в условиях пандемии просели в экономическом плане значительно меньше, чем государства, где превалирует сектор услуг".

Вместе с тем спикер отметил, что все внешние и внутренние факторы, повлиявшие на развитие страны в нынешнем году, должны быть тщательно учтены при выработке экономической стратегии на перспективу.

"Прежде всего под этим углом следует посмотреть на проект республиканского бюджета и программу деятельности правительства. Определенные выводы при ее изучении в постоянных комиссиях уже сделаны, и к следующему заседанию нам необходимо четко сформулировать общую позицию", - подчеркнул он.

Что касается других вопросов повестки дня, то Владимир Андрейченко попросил особое внимание обратить на законопроекты, которые востребованы сегодня бизнес-сообществом и будут работать на стабилизацию социально-экономической ситуации. "Прежде всего это проекты законов по вопросам деятельности хозяйственных обществ и исполнительного производства. Здесь у нас еще есть нерешенные вопросы. Наша задача - завершить эту работу в кратчайшие сроки. В самое ближайшее время нужно ставить точку и в обновлении законодательства об административной ответственности. Очень серьезная задача - реализация поручения, данного главой государства правительству и парламенту, о выработке решения по так называемому дорожному налогу. Поэтому уже сейчас депутаты должны активно подключиться к работе", - добавил он.-0-