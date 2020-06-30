Андрейченко: принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики и подготовить пакет бюджетных документов на 2021 год. Об этом сегодня, завершая очередную сессию Палаты представителей, заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Вопросы экономического роста должны оставаться в центре внимания депутатов в межсессионный период, подчеркнул спикер. "Сегодня принципиально важно восстановить нормальный ритм работы экономики и подготовить пакет бюджетных документов на 2021 год. Депутаты уже подключились к этому процессу, активно взаимодействуя с правительством, профильными министерствами и ведомствами. Наша задача - проанализировать ситуацию, связанную с пандемией, и продумать, как использовать потенциальные возможности, которые она в себе содержит, во благо страны", - отметил он.

"При этом нельзя забывать об определении путей дальнейшего развития. Необходимо приспособить национальную экономику к новой реальности, делая акцент на цифровизации, технологических инновациях, изменении бизнес-стратегий и менеджмента. Разумеется, эти идеи найдут свое отражение в новой программе социально-экономического развития, в разработке которой примет участие и депутатский корпус", - добавил Владимир Андрейченко.

Он призвал взять под жесткий контроль работу с законопроектами экономического блока. Это, прежде всего, изменения в законы о хозяйственных обществах, торговле и общественном питании, об исполнительном производстве. По мнению спикера, необходимо ускорить их подготовку ко второму чтению и обеспечить своевременное рассмотрение.

Кроме того, депутатам следует активно подключиться к работе профильных министерств над новой редакцией Закона об экономической несостоятельности (банкротстве). "Мы должны обеспечить его качественную подготовку еще до внесения в Палату представителей", - сказал Владимир Андрейченко.-0-