Анфимов: меры по оршанскому заводу ПАК недостаточно эффективны

21 февраля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Положительные сдвиги есть, но в целом результат пока сомнителен. Такое мнение высказал журналистам председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов по итогам посещения оршанского ОАО "Завод ПАК", передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть определенные положительные сдвиги. Если брать экономические показатели, то увеличились объемы производства по сравнению с 2018 годом почти в пять раз. Но к этим цифрам следует относиться настороженно, так как они не отражают качественных характеристик происходящих на заводе изменений, - сказал Леонид Анфимов. - Например, если бы там возросла хотя бы в три раза заработная плата, тогда бы можно было говорить о кардинальных переменах. Я побеседовал с рабочими: пока их зарплата не дотягивает до Br1 тыс.".

По словам руководителя контрольного ведомства, увеличение загрузки производственных мощностей - определенно положительный результат. Вместе с тем на недостаточную работу указывают 14 тыс. кв.м незагруженных площадей. "Один пролет на третьем этаже корпуса вообще пустой. Да и самый главный проект по созданию кольцераскатного производства для БелАЗа с довольно существенным объемом инвестиций пока еще в зачаточном состоянии. Только прорабатывается вопрос, кто будет инвестором и исполнителем проекта. Поэтому не могу сказать, что он в успешной стадии реализации, ведь даже не проведен конкурс. Есть и много других вопросов, которые требуют оперативного решения и вмешательства со стороны как правительства, так и района, области на этом предприятии", - отметил Леонид Анфимов.

Председатель КГК обратил внимание, что сам по себе объем производства для такого предприятия (Br7,3 млн), учитывая необходимость задействования всех производственных площадей, - это совсем немного. Исходя из их наличия завод должен выпускать в 10 раз больше продукции, чем есть на сегодняшний день. "И второй момент, который следует учитывать при оценке работы завода: БелАЗ передал ему готовое производство. Если бы завод стал выпускать что-то новое, внеся в копилку и самого холдинга, и страны дополнительные объемы продукции, это было бы хорошо. Но для самого предприятия я пока вижу этот результат сомнительным", - заключил Леонид Анфимов.-0-