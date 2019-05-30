Анфимов ознакомился с перспективами развития "СветлогорскХимволокна"

30 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов ознакомился с перспективами развития ОАО "СветлогорскХимволокно" во время посещения предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Анфимов посетил производственные цеха завода искусственного волокна и завода полиэфирной текстильной нити предприятия, где ознакомился с новыми установками, внедренными с начала года. В частности, с работой линии производства нетканых материалов строительного назначения мощностью 10 тыс. т продукции в год. Стоимость этого инвестпроекта составила $8 млн, срок его окупаемости - около 10 лет. За счет этой линии выпуск нетканых материалов увеличится в 1,7 раза, ожидается ежегодный прирост выручки в размере $18,8 млн. Также в "СветлогорскХимволокно" продолжается модернизация цеха трикотажных полотен завода полиэфирной текстильной нити. Смонтировано и введено в эксплуатацию оборудование сушильно-ширильной стабилизационной машины турецкой компании.

В 2018 году в модернизацию производства инвестировано Br21,7 млн, за I квартал 2019-го - Br5 млн. Постоянное техпереоснащение позволяет предприятию расширять ассортимент продукции и, соответственно, наполнять портфель заказов, зарекомендовать себя с положительной стороны на новых и укрепить присутствие на существующих рынках сбыта.

Как представитель государства и член наблюдательного совета ОАО "СветлогорскХимволокно" Леонид Анфимов принял участие в установочном совещании, где обсуждались организационные вопросы, текущие задачи. Были затронуты также вопросы перспективного развития ОАО. "Предприятие сегодня уверенно развивается. Есть интересные задумки и наработки, реализация которых позволит удерживать конкурентоспособную позицию среди предприятий аналогичного профиля не только в Европе, но и в Китае", - рассказал Леонид Анфимов. Планомерно здесь реализуют стратегию стать крупнейшим производителем нетканых материалов типа спанбонд на рынке стран СНГ, а также удовлетворить имеющихся и потенциальных клиентов в качественном продукте.

Долгосрочными перспективами поделился генеральный директор ОАО "СветлогорскХимволокно" Василий Костюкевич. В планах на ближайшие пять лет - реализовать проект переработки сульфатной беленой целлюлозы, выпуск которой начали на Светлогорском ЦКК, в комплексе с другим сырьем в нетканые материалы. Подобного производства в республике нет. "Без модернизации - того, что дает прибыль и создает имидж, - любое предприятие не может существовать в принципе", - резюмировал он.

Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включающим заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления. Шестая часть всей реализуемой продукции является инновационной.-0-