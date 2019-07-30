Анфимов рассказал о принимаемых мерах борьбы с необоснованным посредничеством

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава КГК Леонид Анфимов в интервью ведомственному журналу "Государственный контроль" отметил, что в борьбе с посредническими схемами в Беларуси сегодня применяются в том числе инновационные подходы, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси поставлена задача создать такой механизм организации закупочного процесса, при котором необоснованное посредничество будет пресекаться еще до заключения договора. И определенные шаги для достижения этой цели уже предприняты.

"Инновационные подходы регламентированы законом "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", новая редакция которого вступила в силу с 1 июля 2019 года. В частности, предусмотрена электронизация всех стадий закупочного процесса, а это полная прозрачность и учет", - сказал Леонид Анфимов.

Он пояснил, что в стране создается государственная информационно-аналитическая система управления государственными закупками (ГИАС), которая будет интегрирована с системой госказначейства. Так можно будет отслеживать принятие бюджетных обязательств по закупкам получателей бюджетных средств. Также предусмотрено заключение электронного документа на электронной торговой площадке - тоже для большей прозрачности действий всех участников закупок. А в перспективе произойдет полный перевод в электронный формат части закупок из одного источника.

"Кроме того, ведется подготовка проекта указа по установлению дополнительных барьеров для необоснованного посредничества в закупках за счет госсредств. Цель - исключить участие аффилированных структур, повысить ответственность за закупочный процесс руководящих кадров, максимально вовлечь в закупки производителей и их официальных торговых представителей", - добавил Леонид Анфимов.-0-