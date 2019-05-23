Анфимов считает возможным запустить в Беларуси за год крупные производства пеллет

23 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов считает возможным запустить в Беларуси ряд крупных производств по выпуску древесных пеллет уже к маю 2020 года. Об этом он заявил сегодня журналистам по итогам рассмотрения у Президента Беларуси вопросов повышения эффективности использования лесных ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

Леонид Анфимов подчеркнул, что на совещании у главы государства были обозначены первоочередные задачи, которые необходимо решить в ближайшей перспективе, прежде всего в 2020 году.

По словам председателя КГК, большой объем остатков древесины можно было бы переработать в Беларуси на пеллеты при условии создания необходимых производственных мощностей. "Я приводил в качестве примера хороший пеллетный завод, который создан в Поставском мебельном центре. Он вырабатывает около 30 тыс. т пеллет в год. Как мне сказал хозяин этой компании, они выйдут на 37 тыс. т. И цена на них хорошая по году сложилась - около 95 евро за тонну, - рассказал Леонид Анфимов. - Наши организации, прежде всего предприятия Минлесхоза, должны создать шесть заводов аналогичной мощности. В каждой области должен быть такой завод".

Говоря о сроках создания таких производств, глава КГК отметил, что Минлесхоз взял для себя немного растянутые и вольготные сроки - 2021 год. Однако Леонид Анфимов считает возможным ускориться, исходя из практики создания подобного завода в Поставском мебельном центре: "Восемь месяцев на изготовление оборудования, пять месяцев - строймонтаж. Если хозяин этого предприятия пойдет нам навстречу - где-то поможет опытом, поделится проектно-сметной документацией, то думаю, что к маю следующего года мы производства введем в строй".

Руководитель Комитета госконтроля отметил, что и сейчас в системе Минлесхоза есть 11 производств пеллет, однако они в большей степени кустарные и все вместе выпускают всего около 20 тыс. т пеллет в год. "У нас 98 лесхозов. Практически в каждом из них занимаются лесопилением (а на пеллеты идут отходы производства). Если бы в каждом или хотя бы в 70% этих хозяйств были поставлены маленькие производства по выпуску пеллет, мы бы сняли эту проблему с излишками технологической и дровяной древесины. И не пришлось бы иди к Президенту и в очередной раз просить разрешить экспортировать лес-кругляк", - сказал Леонид Анфимов.-0-