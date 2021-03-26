Антимонопольные ведомства ЕАЭС обсудили ценообразование в условиях пандемии

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководители антимонопольных ведомств стран Евразийского экономического союза обсудили ценообразование на лекарства и социально значимые товары в условиях пандемии. Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера мы провели впервые в этом году совещание руководителей антимонопольных ведомств, в нем приняли участие представители государств-наблюдателей - Кубы, Узбекистана, Молдовы, - рассказал Арман Шаккалиев. - Мы сверили часы, обменялись информацией, как прошел этот непростой год для регуляторной практики. Очень большое внимание было уделено вопросам, связанным с ценообразованием на лекарственные препараты, медизделия, вопросам доступности и справедливой рыночной цены на социально значимые основные продукты питания".

Стороны также обменялись мнениями, каким должно быть регулирование в новых условиях. "Прежде всего это связано с тем, что возрастает роль цифровизации, цифровых рынок. Отметили необходимость перехода на так называемое мягкое регулирование в праве союза, что предполагает прежде всего профилактику нарушений, а не карательные меры", - отметил министр ЕЭК.-0-