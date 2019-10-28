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28 октября 2019, 11:00

Антонио Фаллико: взаимодействие ЕАЭС и ЕС переходит на практический уровень

Антонио Фаллико. Фото пресс-службы АО "Банк "Интеза"
Антонио Фаллико. Фото пресс-службы АО "Банк "Интеза"

Евразийский экономический форум в Вероне за годы существования превратился в уникальную площадку, где собираются представители бизнеса, политические и общественные деятели, эксперты, дипломаты, журналисты. И обсуждают они не столько корпоративные вопросы, а прежде всего пути устранения существующих барьеров между Востоком и Западом и создания общего экономического пространства от Атлантики до Тихого океана, а также роль предпринимателей в решении этих проблем. В нынешнем году веронский форум проходил в 12-й раз и собрал рекордное число участников: около 1,5 тыс. из 41 государства. В их числе были руководители таких крупных компаний, как "Роснефть", BP, Eni, "Газпром экспорт", Банк ВТБ. Немаловажно, что в дискуссии участвовали представители Евразийской экономической комиссии, Европейской комиссии, Постоянного комитета Союзного государства, члены итальянского правительства, мэры городов Италии и российские губернаторы. Об итогах форума по его завершении корреспондентам БЕЛТА и "СБ. Беларусь сегодня" удалось побеседовать с главным его организатором и идейным вдохновителем, президентом ассоциации "Познаем Евразию", председателем совета директоров итальянского Банка Интеза профессором Антонио Фаллико.

- Господин Фаллико, можно ли говорить о какой-то эволюции форума и вопросов, которые рассматриваются на нем за 12 лет?

- Слово эволюция ко многому обязывает. Но я очень доволен, форум делает каждый год качественный скачок. В этом году я могу отметить скачок в качестве докладов и докладчиков. Это относится и к числу участников, и к числу стран, которые они представляли. Здесь большая роль СМИ, которые поддерживают нашу инициативу и рассказывают о ней. Это подталкивает нас достаточно сильно, мы хотим развивать движение, которое породил наш форум.

У нас уже запланированы инициативы, которые мы реализуем в основных итальянских городах и во многих крупных российских городах - их проводим каждый год. Но мы хотим выйти за пределы Италии и России. Так, в будущем году сделаем выездные мероприятия в Австрии, Швейцарии. 6 декабря впервые проведем двустороннюю встречу в Париже, а также расширим формат мероприятия по поиску взаимодействия между Евразийским и Европейским союзами, который проводим в Брюсселе. В конце сентября - начале октября будущего года впервые поедем во Франкфурт в Германии.

Мы с удовольствием приехали бы и в Беларусь. У нас есть договор с Белорусской торгово-промышленной палатой, которую ежегодно приглашаем на наше евразийское мероприятие в Рим. Но нам не хватает мероприятий, которые мы могли бы проводить в Беларуси и которые очень заинтересовали бы итальянских предпринимателей, желающих работать в этой стране.

С нашей точки зрения, Беларусь должна стать для нас очень серьезным партнером. Это связано с той ролью, которую играет Беларусь внутри Евразийского экономического союза. И она теперь приобрела особый вес благодаря минским соглашениям, которые, правда, касаются Украины, тем не менее это придало больший вес стране. Для нас Беларусь становится страной символичной - это страна мира, страна согласия, страна поиска урегулирования кризисов. Поэтому мы хотим расширять постоянно и ежегодно наше присутствие в разных странах, Беларусь в их числе.

А еще дальше, в 2021 году, мы хотели бы поехать в США, в Нью-Йорк. Мы были там в начале 2014 года, наше мероприятие очень хорошо прошло. Но по ряду политических причин решили пока отдать приоритет Европе. Это связано в том числе и с тем, что, как мы считаем, Франция и Германия могут сыграть большую роль в развитии отношений между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом.

В дальнейшем планируем расширить тематику форума. Например, хотим развивать обсуждение такой темы, как человек и машина, человек и робот, экономика и мораль, этика - это очень важная тема, мы впервые на нынешнем форуме немножко о ней поговорили. По сути, мы должны понять, зачем нужно экономическое развитие. Нужно ли экономическое развитие только для того, чтобы обогащались акционеры, или для того, чтобы в том числе рос и уровень жизни людей. Пока это запретная тематика, а мы хотим вытащить ее наружу. Но никто нам не может сказать, что мы занимаемся идеологией непрагматичным образом. Мы прагматики, работаем в экономическом секторе и хотим, чтобы наша деятельность успешно продолжалась. Но нам нужно, чтобы была экономика с человеческим измерением.

- На нынешнем форуме состоялась презентация проекта Союзного государства "Магистраль" - высокоскоростной железной дороги, которая свяжет Санкт-Петербург и Минск с дальнейшим выходом в Западную Европу. Предусматривается строительство отдельного участка между Москвой и Минском. На ваш взгляд, насколько перспективен этот проект, смогут ли договориться страны, которые он затрагивает? И Банк Интеза как-то планирует участвовать в его финансировании?

- Пока слишком рано об этом говорить, но для нас важно, что проект уже обсуждают. Очень важная магистраль - Москва-Минск-Варшава-Гамбург. Мы изучаем очень внимательно проект, насколько он осуществим - в данном случае я говорю как банкир. Наши специалисты в скором времени встречаются с техническими специалистами, которых направят из России, Беларуси, Польши и Германии для обсуждения проекта. Но в целом мы считаем, что это очень важный проект.

- Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина заявила на форуме о начале консультаций между ЕАЭС и ЕС в сферах техрегулирования, фармацевтики, цифровизации, прослеживаемости товаров. Можно ли, на ваш взгляд, говорить о начале какого-то диалога между ЕАЭС и ЕС?

- Безусловно, по сравнению с прошлым годом атмосфера другая, в своем выступлении на форуме я тоже немного об этом говорил. В том, что касается фармацевтики, то диалог не только идет, но уже существует реальность, в которой две системы совместимы. И все, что сказала Вероника Никишина, - правильно, взаимодействие переходит уже на практический, оперативный уровень. В прошлом году это было невозможно.

- Очевидно, что растет число участников форума в Вероне, в нынешнем году вы даже не смогли принять всех желающих. С чем вы связываете заметный рост интереса к нему?

- Это естественный процесс, предприятиям надоели барьеры, они ищут новые рынки. Тем более что сейчас проблема обостряется тем, что США тоже в определенной степени закрывают двери для европейского бизнеса.

Эдуард ПИВОВАР,

БЕЛТА.-0-

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