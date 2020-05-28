АПК Беларуси наращивает объемы производства и экспорта, несмотря на COVID-19 - Минсельхозпрод

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агропромышленный комплекс Беларуси наращивает объемы производства и экспорта, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Он обратил внимание на то, что во многих странах введенные в связи с коронавирусной инфекцией ограничения вызвали серьезные проблемы с производством и реализацией продовольствия. Например, в странах ЕС остро чувствуется нехватка сезонных рабочих, в США наблюдались большие очереди и пустые полки в супермаркетах, в России серьезно упал спрос в секторе HoReCa (сегмент гостеприимства, объединяющий кафе, рестораны и гостиничный бизнес. - Прим. БЕЛТА). Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил о грядущем голоде библейского масштаба. "На этом фоне в нашей стране, благодаря взвешенной политике в отношении проблемы COVID-19, с обеспечением продовольственной безопасности никаких проблем не возникало", - подчеркнул Алексей Богданов.

Сельскохозяйственные организации и предприятия переработки продолжали ритмичную работу, наращивая как объемы производства, так и поступление валютной выручки от внешнеэкономической деятельности. По итогам первого квартала уровень валового производства в аграрном секторе вырос на 5,5%, а экспорт продовольствия увеличился на 9,8%. "Валютная выручка в $1,4 млрд с приростом к уровню аналогичного периода 2019 года более чем на $125 млн позволила белорусским аграриям впервые довести свою долю в общем экспорте страны до рекордных 21,8%. Не скажу, что нам было легко этого добиться, но та системная работа по диверсификации экспорта, которую проводит Министерство сельского хозяйства и продовольствия на протяжении ряда лет, позволила с наименьшими потерями переориентировать торговые потоки с падающих рынков на более привлекательные", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Так, при снижении доли российского рынка на 3,9 процентных пункта доля стран СНГ (баз учета России) увеличилась на 1,5 процентных пункта, а стран дольнего зарубежья - на 2,4 процентных пункта. Поставки в Китай выросли в 2,4 раза, в США - на 14%, страны Европейского союза - на 54%, Саудовскую Аравию и ОАЭ - более чем в семь раз. Кроме того, удалось организовать поставки на ряд новых рынков, в числе которых Индия, Шри-Ланка, Малайзия, Оман, Мьянма, Гвинея, Нигер.

"По итогам текущего года планируем экспортировать сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму $5,7 млрд с темпом роста 104,2% к 2019 году", - резюмировал Алексей Богданов.-0-