АПК Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию - Брыло

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агропромышленный комплекс Беларуси в этом году работал стабильно, несмотря на пандемию. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусским аграриям есть чем гордиться. Уже с уверенностью можно сказать, что по многим позициям результаты превосходят аналогичные показатели прошлых лет. Условия работы были непростые, в том числе из-за пандемии. Но белорусский агропромышленный комплекс стабильно функционировал, несмотря на различные негативные факторы. Не допущено сбоев в поставках продовольствия, своевременно и полностью проведена посевная, в срок завершается уборочная кампания", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, в этом году намолот зерна уже более чем на 1 млн т превысил прошлогодний. Обеспечена положительная динамика и по всем отраслям животноводства. "В общественном секторе выращено на 4,4% больше скота и птицы. Производство молока выросло на 5,8%. В прошлом году мы преодолели рубеж в 5 т молока на корову. В этом году тоже хорошая динамика: по итогам девяти месяцев мы добавили 233 кг на корову", - отметил замминистра.-0-

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