АПК, строительство и IT сейчас выступают драйверами экономического роста - эксперт

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сельское хозяйство, строительство и сфера IT сейчас выступают драйверами экономического роста в Беларуси. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях международной турбулентности, когда возрастает неопределенность в мировой экономике, необходимо уделить особое внимание сферам деятельности и отраслям, обеспечивающим базовые потребности человека. Конечно, очень хорошо, что у нас в стране долгие годы был особый акцент на продовольственной безопасности. В настоящее время сельское хозяйство - один из драйверов экономического роста наряду со строительством и сферой IT-услуг", - сказал Василий Гурский.

Ученый подчеркнул, что политика руководства страны позволила минимизировать экономические последствия пандемии. "По сути, Беларусь избежала необходимости перезапускать свою экономику, потому что предприятия у нас не закрывались, работали по мере возможности, границы были открыты, двигались товарные потоки. Потому сейчас вполне можно перейти к этапу восстановления экономического роста", - считает он.

"Как оказалось, коронакризис - это не столько медицинская, сколько социально-экономическая, а порой даже политическая проблема. Поэтому на экономистов возлагаются большие надежды в плане поиска способов обеспечения экономического роста", - отметил Василий Гурский.

В стране был принят пакет первоочередных мер для поддержки национальной экономики. "Сейчас правительство готовит меры поддержки реального сектора. На мой взгляд, необходима поддержка экспортно ориентированных предприятий, меры по защите национального рынка", - поделился мнением ученый.

Круглый стол "Обеспечение экономического роста Республики Беларусь в условиях новых вызовов и угроз" проводился Институтом экономики НАН Беларуси ко Дню экономиста (30 июня). Основная цель мероприятия - определение возможностей, источников и путей обеспечения экономического роста Беларуси в современных условиях, в том числе с учетом последствий пандемии COVID-19. В круглом столе приняли участие представители ведущих научно-исследовательских организаций и учреждений экономического профиля НАН и различных ведомств.-0-