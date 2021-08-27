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27 августа 2021, 15:02

Арбузы можно выращивать и на севере Беларуси - ученый 

Фото из архива
Фото из архива
27 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Для бахчеводства Беларуси после этапа поисков и исследований актуальны организационные вопросы. Об этом сообщил журналистам главный научный сотрудник Гродненского государственного аграрного университета профессор Александр Аутко на республиканском семинаре "Развитие бахчеводства в Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

Один из главных инициаторов масштабного овощеводства и бахчеводства в Беларуси Александр Аутко отметил, что вплотную занялся этой темой более 10 лет назад. "Побывал на Всероссийском форуме овощеводов в Волгограде. И когда увидел местные плантации, тогда и возникло желание развивать бахчеводство в Беларуси. С тех пор проводили много исследований по адаптации технологий в Беларуси. И условия погодные, и техническое оснащение для этой культуры - все у нас есть. И постоянно растет интерес к этой теме. К примеру, в этом году некоторые фирмы отмечали небывалый спрос на семена арбузов. С учетом значительного импорта бахчевых это особо актуально", - сказал он.

Потенциал бахчеводства в Беларуси четко обозначен. "Уже нет сомнительных и поисковых направлений. Сейчас работаем в основном над организационными вопросами. Пока используются завозные семена, но уже ведется работа и белорусскими учеными", - пояснил Александр Аутко.

Ученый уверен: арбузы можно выращивать и на севере страны, только нужно соблюдать условия. "Сейчас сортов очень много, селекция не стоит на месте. Выбор сортов должен определяться по принципу скороспелости. В условиях Беларуси растут различные сорта. И нужно использовать широкий ассортимент по скороспелости, чтобы создавать такой производственный конвейер. Потенциал настолько мощный, что выращиваем арбузы не только среднего веса, но и по 30-35 кг. Это более экзотические плоды, но факт свидетельствует о потенциале. К тому же наш арбуз экологически чистый", - пояснил профессор. Он также отметил высокую ценность сочного плода с точки зрения питательности и пользы для здоровья.

По наблюдениям ученых, всплеск популярности на бахчевые в Беларуси случился в 2015 году. Тогда в республику было импортировано 22 тыс. т урожая бахчевых культур - вдвое больше, чем в 2011 году. И это притом, что еще в 2007-м завозили всего 3,5 тыс. т. И постепенно показатель увеличивался до 32 тыс. т в 2020 году. Так что импортозамещение здесь играет важную роль.

Республиканский семинар "Развитие бахчеводства в Беларуси" проходит сегодня в Гомельском районе. На пленарной части обсудили возможности и перспективы этого направления. Практическая часть организована на базе крестьянского (фермерского) хозяйства "Бахча Гринько". Фермер Игорь Гринько делится своим опытом и техниками выращивания. Здесь представлены 25-30 сортов и гибридов арбуза, дыни. А 11 сентября в Гомеле пройдет республиканский фестиваль арбуза. На празднике устроят большую дегустацию разных сортов. Также будет действовать выставка-продажа сладких и сочных плодов.

Как сообщалось, в этом году под бахчевые культуры в Беларуси отведено более 50 га, планируется собрать около 700 т урожая.-0- 
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