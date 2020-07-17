Армения по настоянию белорусской стороны устранила препятствие в сфере госзакупок

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Армения устранила препятствие по участию бизнеса из стран Евразийского экономического союза в госзакупках, сообщили БЕЛТА в Евразийской экономической комиссии.

"На основе обращения Беларуси относительно отсутствия на русском языке информации о государственных закупках на электронном портале Минфина Армении Департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК был проведен мониторинг выполнения обязательств государствами - членами союза и принято решение Коллегии ЕЭК об уведомлении Армении о наличии препятствия, - сказали в ЕЭК. - В рамках исполнения решения Коллегии ЕЭК Армения провела работу по устранению препятствия, связанного с отсутствием на русском языке информации о государственных закупках на электронном портале Минфина".

Как отметил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян, с начала текущего года странами союза устранено девять барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, что говорит о стремлении государств-членов обеспечить функционирование внутреннего рынка ЕАЭС без барьеров, ограничений и изъятий.-0-