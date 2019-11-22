Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Армения предлагает Беларуси участие в создании платформы по искусственному интеллекту. Об этом шла сегодня речь на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и президента Армении Армена Саркисяна, передает корреспондент БЕЛТААрмен Саркисян предложил обсудить возможные совместные IT-проекты, в том числе платформу по искусственному интеллекту. "Нам нужны конкретные предложения, что мы сможем вместе сделать, - считает он. - Армении еще многое нужно сделать, чтобы догнать Беларусь в области IT"."С удовольствием рассмотрим, у нас искусственный интеллект очень сильно развивается", - заметил Сергей Румас.По мнению премьер-министра, объединив усилия, Беларусь и Армения могут двигаться в сфере IT быстрее. "У вас есть свои конкурентные наработки, у нас свои. Нужно понять, как мы можем их совместить, чтобы получить синергетический эффект", - добавил он.-0-