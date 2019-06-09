9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере IT-технологий, заявил президент Армении Армен Саркисян в интервью телеканалу ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Я увидел Беларусь как развитую страну. Мне очень понравилась не только стабильность и предсказуемость. Понравилось, что науке и образованию уделяется очень большое внимание. Я посещал Академию наук, встречался с академиками, учеными. Посетил один из научно-исследовательских институтов. Как бывший ученый был очень рад увидеть, что к науке, научному производству в Беларуси относятся очень внимательно", - сказал Армен Саркисян.

У Беларуси и Армении есть еще один общий интерес - информационные технологии. В этой связи президент Армении отметил роль человеческого капитала в развитии страны.

Армен Саркисян добавил, что хотел бы видеть белорусского лидера Александра Лукашенко своим гостем в Армении. Сам он с официальным визитом еще раз посетил бы Беларусь, чтобы не только узнать страну лучше, но и детально поговорить о возможных направлениях сотрудничества в таких областях, как пищевая безопасность, новые технологии и искусственный интеллект.-0-