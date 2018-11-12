Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере IT-технологий и деревообработки

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армения заинтересована в развитии сотрудничества с Беларусью по ряду направлений, в частности, в реализации совместных проектов в сферах образования, IT-технологий, деревообработки. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян во время встречи с министром лесного хозяйства Беларуси, сопредседателем межправительственной белорусско-армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Виталием Дрожжей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Нам надо подумать и о развитии децентрализованного сотрудничества. Между нашими регионами подписано немало соглашений. Мы рассчитываем на то, что инициативы будут идти из регионов", - сказал Армен Гевондян.

Посол также рассказал о приживаемости белорусских сосен на берегу знаменитого озера Севан. "Весной этого года лесоводы двух стран посадили в национальном парке Севан лес белорусско-армянской дружбы. Наши специалисты проанализировали приживаемость лесных культур - она составила порядка 80%. Для Армении это очень хороший результат. Поэтому сегодня мы также заинтересованы в использовании вашего посадочного материала", - отметил он.

Виталий Дрожжа обратил внимание на то, что Беларусь и Армения за последние годы существенно нарастили объем торгово-экономического сотрудничества, однако потенциал для его развития все еще остается значительным. "В 2017 году товарооборот между двумя странами вырос почти на 33% и составил более $42,5 млн. Это хороший темп, и перед нами сегодня стоит задача не только его сохранить, но и увеличить", - подчеркнул он.

Договорно-правовая база двусторонних отношений Беларуси и Армении сегодня включает около 80 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.-0-