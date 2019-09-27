Asiamoney назвало "Великий камень" лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" удостоен премии New Silk Road Finance Awards 2019 одного из крупнейших изданий в сфере финансов и инвестиций Asiamoney, став победителем в номинации "Лучший проект инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе", сообщили БЕЛТА в индустриальном парке.

Церемония вручения наград прошла 25 сентября в Сингапуре. По мнению администрации "Великого камня", признание парка лучшим проектом инициативы "Пояс и путь" в Центральной и Восточной Европе свидетельствует об укреплении его имиджа как международной платформы для ведения бизнеса, открытой для всех стран.

Фото индустриального парка

Asiamoney - издание, основанное в 1989 году, входит в состав издательской группы Euromoney. Премия New Silk Road Finance Awards ежегодно присуждается финансовым организациям и экономическим зонам стран "Пояса и пути".-0-