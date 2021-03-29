Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей

За сухими цифрами производственных показателей суть происходящих в экономике процессов заметить удается не всегда. Скучно ведь разбираться! Но именно конкретика дела позволяет заиграть новыми красками таким "неинтересным" обывателю понятиям, как модернизация, импортозамещение, производственные связи, экономический рост.

На 53-й строительно-интерьерной выставке "Белорусский дом. Весна – 2021", которая только что завершилась в Минске, состоялось бизнес-мероприятие, которое редко попадает в телерепортажи или на страницы газет. А зря! Соглашение, которое подписали известный застройщик ИООО "Дана Астра" и предприятие ОАО "Гомельстройматериалы", во многом показательное.

ИООО "Дана Астра" и ОАО "Гомельстройматериалы" подписали соглашение о сотрудничестве

Сотрудничество двух компаний началось минувшей весной, и за неполный год из Гомеля в Минск было поставлено около 40 тысяч кубометров теплоизоляционных плит из минеральной ваты – на сумму более 5 млн рублей. Груз не складировался – минеральная вата напрямую отправлялась на строительные площадки многофункционального комплекса Minsk World. Набранные здесь темпы строительства требуют оперативных и точных поставок материалов и оборудования, чтобы не тормозить производственный процесс.

Гомельчане с честью справились со взятыми обязательствами, и застройщик предложил оформить укрепление дальнейшего сотрудничества документально. Документ предполагает существенное наращивание поставок.

Как рассказал директор ИООО "Дана Астра" Павел Овчаров, логика этого решения продиктована практикой – крупные стройки требуют значительных ресурсов.

Павел Овчаров, директор ИООО "Дана Астра"

– Объемы строительства у нашей компании очень большие. В этом году в многофункциональном комплексе Minsk World мы планируем сдать более 700 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости – это рекордный показатель. Чтобы достичь таких результатов, нам нужны надежные поставщики качественных стройматериалов. Прекрасные партнерские отношения сложились у нас с ОАО "Гомельстройматериалы". Новым соглашением объем годовых поставок увеличивается практически в два раза! – подчеркнул Павел Овчаров.

Но почему выбор пал на Гомель? Рассказывая о своем предприятии, генеральный директор ОАО "Гомельстройматериалы" Станислав Жеромский не скрывает – здесь есть чем гордиться!

Станислав Жеромский, генеральный директор ОАО "Гомельстройматериалы"

– Сегодня мы работаем в трех направлениях. Наш основной продукт – теплоизоляционные материалы, но выпускаем также газобетон и силикатный кирпич. И примерно половина всей продукции уходит на экспорт. При этом основная часть зарубежных поставок – именно теплоизоляционные материалы, около 70%. Крупнейшие иностранные покупатели – Россия, Украина и страны Европейского Союза. По качественным показателям мы не уступаем мировым лидерам в производстве теплоизоляционных материалов. Наша продукция сертифицирована во всех регионах, в том числе в ЕС – мы имеем право наносить соответствующую маркировку. А по цене, по крайней мере, на внутреннем рынке, мы выигрываем у поставщиков, которые привозят в Беларусь теплоизоляционные материалы импортных брендов, – рассказал генеральный директор.

Представитель застройщика называет конкретные цифры – стоимость отечественных стройматериалов оказалась примерно на 20% ниже, чем зарубежных аналогов.

– Ранее мы приобретали минеральную вату на предприятиях России, и смена основного поставщика позволяет нам снизить себестоимость строительства и, в итоге, цену квадратного метра для наших покупателей, – называет директор "Дана Астра" один из аспектов сотрудничества.

Как рассказал заместитель генерального директора ОАО "Гомельстройматериалы" Владимир Марченко, прирост поставок уже в этом году предусмотрен существенный:

– В прошлом году наша минеральная вата была использована на утеплении 26 зданий комплекса Minsk World. В этом году мы поставим плиты утепления на стройплощадки 60 жилых и административных зданий нового комплекса.

Владимир Марченко, заместитель генерального директора ОАО "Гомельстройматериалы"

Кстати, гомельская минеральная вата – показательный пример эффективного управления экономикой. Первая производственная линия утеплителя появилась на предприятии в 2005 году, а в 2008-м была открыта и вторая. Это самое современное производство, которое создавалось по государственной программе импортозамещения. И результат превзошел ожидания – Беларусь получила не только отличные стройматериалы отечественного производства, но и нарастила экспортный потенциал: сегодня гомельчане отгружают продукцию в 18 стран мира!

Крупный внутренний заказчик для ОАО "Гомельстройматериалы" однозначно выгоден. Для ИООО "Дана Астра" завод поставляет широкую номенклатуру ваты – плотностью от 50 до 200 кг на кубический метр. В основном это фасадные плиты, но есть также и кровельный утеплитель. При работе с малыми партиями каждый переход на новую номенклатуру изделий – это трата времени и сил. Крупные партии снижают внутренние издержки предприятия, а один застройщик загружает сегодня примерно 10% всех производственных мощностей.

Гомельская минеральная вата

– С "Дана Астра" нам приятно работать и в финансовом плане, – подчеркивает Владимир Марченко. – Все поставки оплачиваются в срок и в полном объеме, задолженности за нашу продукцию за компанией нет.

А для застройщика белорусский поставщик качественного утеплителя – это надежность!

– В эпоху пандемии для тех экономик, которые продолжают работу, особенно важна стабильность поставок. В некоторых странах предприятия вообще периодически прекращают работу, постоянно возникают проблемы с логистикой. И в этом отношении ничто не может сравниться в надежности отечественных партнеров – для доставки минеральной плиты из Гомеля не нужно пересечение границ и таможенных зон, а локаутов в Беларуси никто объявлять не собирается, – говорит Павел Овчаров.

Впрочем, кроме цифр и показателей есть еще и обычные человеческие эмоции.

– Нам очень приятно работать с компанией "Дана Астра", потому что это крупнейший застройщик в сфере жилищного строительства. Импонирует, что такая крупная компания работает с белорусскими строительными материалами, в том числе и с нашими. Ведь не секрет, что компания строит очень комфортное жилье, с развитой инфраструктурой, обустроенными дворами, зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. Теперь в новом облике столицы – в комплексе Minsk World – есть и наш вклад, – отметил Станислав Жеромский.

И еще один нюанс – не менее приятный. Ведь для сотрудников ОАО "Гомельстройматериалы" партнерские отношения с "Дана Астра" – это не только стабильность заказов и заработной платы. Но и новые возможности! Работники предприятия получили право участвовать в корпоративной программе покупки жилья в столичных комплексах.

Работники ОАО "Гомельстройматериалы" получили право участвовать в корпоративной программе покупки жилья в столичных комплексах

– Программа позволяет работникам гомельской компании и членам их семей экономить при покупке квартир в наших комплексах до 20% стоимости. Кроме того, им предоставляются самые благоприятные условия финансирования и кредитования сделок. Мы убеждены, что каждая белорусская семья должна иметь возможность улучшить свои жилищные условия. И для этого сотрудникам ОАО "Гомельстройматериалы" вовсе не обязательно уезжать из Гомеля. Квартира в современном минском комплексе – это прекрасная инвестиция, а также возможность подарить при необходимости столичное жилье детям или внукам. Корпоративная программа – это вклад в будущее всей семьи на самых лучших условиях, – считает Павел Овчаров.

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