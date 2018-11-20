Ассоциация белорусских банков и IFC будут сотрудничать в вопросах создания гарантийного фонда

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация белорусских банков и Международная финансовая корпорация (IFC) будут сотрудничать в вопросах создания гарантийного фонда, сообщили БЕЛТА в ассоциации.

Стороны подписали протокол о намерениях, который предусматривает сотрудничество в вопросах развития финансового рынка и соответствующей инфраструктуры в Беларуси. В частности, речь идет о проработке возможности создания в Беларуси фонда частичных кредитных гарантий, а также увеличении количества сделок с обеспечением в виде движимого имущества для улучшения доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сотрудничество будет развиваться по программе консультативной помощи IFC "Поддержка предпринимательства и экономического развития в Республике Беларусь" и предусматривает в том числе опрос банков для анализа практик в кредитовании различных категорий предпринимателей и определение заинтересованности в таком инструменте, как частичные кредитные гарантии.

От имени Ассоциации белорусских банков документ подписал ее председатель Александр Кучинский, со стороны IFC - менеджер практики "Финансы, конкурентоспособность и инновации" Рольф Берндт.-0-