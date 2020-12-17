Ассоциация фермеров Нигерии заинтересована в покупке белорусской сельхозтехники

Фото посольства Беларуси в Нигерии
17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нигерии Вячеслав Бриль встретился с главой Ассоциации фермеров Нигерии Огбо Дугласом. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в диппредставительстве.
Основной темой на переговорах была возможность закупки нигерийской стороной сельскохозяйственной техники белорусского производства. В том числе речь шла о перспективах открытия в Нигерии сборочного производства белорусских тракторов и сервисных центров.
Белорусская сторона пригласила представителей Ассоциации фермеров принять участие в 31-й Международной специализированной выставке "Белагро", которая пройдет в Минске 1-5 июня 2021 года.-0-